"حسن الخاتمة".. وفاة سيدة من الغربية أثناء تأدية مناسك العمرة

الغربية محمد طارق

نعى أهالي مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، المعتمرة "عزة محمد العربي" والتي توفت في المملكة العربية السعودية أثناء أداء مناسك العمرة في العشر الأوائل من شهر رمضان الكريم وتم دفنها في مدافن البقيع بناء على وصيتها.

وأكد أهالي قرية ميت يزيد أن السيدة أصيبت بأزمة قلبية لفظت على أثرها أنفاسها الأخيرة وهي صائمة، وتم دفنها في مدافن البقيع بناء على وصيتها بعد أن أدى عليها الآلاف صلاة الجنازة بالحرم المكي.

وأضافوا أن السيدة توفي زوجها سعد القرضاوى منذ سنوات أيضا فى المملكة العربية السعوديه، وترك لها أطفال صغار، فعملت علي تربيتهم حتي اصبحوا شباب وتزوجوا وأصبحت جده، وقامت بالحجز في العمرة عن طريق أحدي شركات السياحة وبالفعل أتمت مناسكها ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد عدة ايام قبل مغادرتها.