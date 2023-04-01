جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا بحوزته 1380 قرصا لعقاقير مخدرة

كتب ـ محمود عبد الغني

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته كمية متنوعة من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بروكسل استوقف هيثم أحمد عبد الحكم مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد عبد الحميد مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام هاني ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف محمد يوسف محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٦٠٠ قرص لعقار lyrica 300 mg و ٧٢٠ قرصا لعقار كونترمال تركيزات متنوعة باجمالي ١٣٨٠ قرص مدرجين بجداول المخدرات.

أمر رضا ابو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢٣، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.







