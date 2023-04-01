جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 1209 عبوات مستحضرات تجميل

كتب محمود عبد الغني

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب أجنبي من اصل مصري تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل غالية الثمن.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو استوقف محمد قنديل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف محمود محمد فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية كبيرة من عبوات مستحضرات التجميل غالية الثمن خبأها الراكب داخل الملابس بالحقائب.

قام أحمد أبو بكر مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونه من الدكتور مؤمن حسن وأحمد الجمل ومحمد نبيل ووليد حجاج مآمير الجمرك تحت إشراف بدوي على بدوي مدير الحركة لاستكمال الإجراءات من عد وجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات، والتي بلغت 1209 عبوات في حضور طارق فرج وإسلام ربيع من إدارة الأمن الجمركي.

أمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 80 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.