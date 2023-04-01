جامعة حلوان تهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

كتب محمد صبحى

قدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

وأكد الدكتور السيد قنديل - في بيان صادر اليوم عن جامعة حلوان - أن هذه الملحمة المجيدة ستظل شاهدة على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل، التي نستلهم منها أسمى معانى الفداء والعطاء.