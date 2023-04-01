تونس تؤكد سعيها إلى إيجاد حلول سلمية وعادلة للقضايا الأفريقية

كتبت ـ إيمان حنا

أكدت تونس أنها ستسعى خلال مدة رئاستها لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقية التي تبدأ اليوم ولمدة شهر إلى ترجمة رؤيتها الهادفة إلى إيجاد حلول سلمية وعادلة ودائمة لمختلف القضايا الأفريقية من أجل قارة آمنة ومستقرة ومزدهرة. وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وجددت تونس التزامها بمواصلة العمل من أجل الإسهام في بلوغ أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وفي توثيق التضامن بين شعوب القارة ومع مختلف شعوب العالم، مضيفةً أنها ستعمل على أن تكون قوة إقتراح إيجابية لدعم الأمن والاستقرار بالقارة انطلاقا من مبادئ التضامن والتكامل الأفريقي.

وأكد البيان حرص تونس على ترسيخ أركان السلم المستدام بالقارة ومعالجة التوترات ودعم أدوات الوقاية من الأسباب العميقة التي تؤدي إلى اندلاعها، والعمل مع البلدان الأفريقية لدفع جهود التسوية السياسية والمصالحة.