تموين الغربية تضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية ودقيق مدعم بالمحلة

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة ل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط مستحضرات تجميل، منتهية الصلاحية ودقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالمحلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز ومحلات بيع مستحضرات التجميل، لاحكام الرقابة التموينية عليها.

وتشكلت حملة ضمت اشرف شرف الدين، محمد فضل، السعودى عبدالحميد، و طارق شعيب، محمد صلاح باز، السيد احمد الحواله المفتشين بإدارة الرقابة التموينية، لتفقد الحالة التموينية بدائره بندر ومدينة المحلة الكبرى.

وأسفر المرور عن ضبط 2500 عبوه مستحضرات تجميل منتهيه الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء بداخل مخزن بيع مستحضرات تجميل بمدينة المحله الكبرى.

وضبط بقال تموينى بدائرة مدينه المحله الكبرى قام بالتصرف فى سلع تموينيه تقدر بمبلغ 15 ألف و273 جنيه بما يعادل طن ونصف سكرتموينى، كما تم ضبط 5 شكائر دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5 %زنه50كجم للشكاره تجميع داخل مخبز بلدى مدعم، و ضبط 2 مخبز بلدى مدعم بدائرة مدينة المحلة قاموا بضرب مبيعات وهميه دون إنتاج فعلى تقدر بمبلغ وقدره 88 ألف جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.