تعرف على خطوط نقل مشجعى مباراة الأهلى لاستاد القاهرة.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

خصصت هيئة النقل العام بالقاهرة 50 أتوبيسا، لنقل مشجعى مبارة الأهلى خلال لقائه مع فريق الهلال السودانى باستاد القاهرة يوم السبت القادم الساعة 9 مساء، وذلك بتذكرة موحدة 10 جنيهات بنطاق القاهرة الكبرى.