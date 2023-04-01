اليوم السابع
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تعرف على خطوط نقل مشجعى مباراة الأهلى لاستاد القاهرة.. إنفوجراف

السبت، 01 أبريل 2023 04:57 م
تعرف على خطوط نقل مشجعى مباراة الأهلى لاستاد القاهرة.. إنفوجراف النقل العام
كتب سيد الخلفاوى

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خصصت هيئة النقل العام بالقاهرة 50 أتوبيسا، لنقل مشجعى مبارة الأهلى خلال لقائه مع فريق الهلال السودانى باستاد القاهرة يوم السبت القادم الساعة 9 مساء، وذلك بتذكرة موحدة 10 جنيهات بنطاق القاهرة الكبرى.
 
وأوضحت هيئة النقل العام مسارات 9 خطوط لـ50 أتوبيسا بجميع مناطق القاهرة الكبرى، وهى كالتالى:
الخط الأول "عبد المنعم رياض – رمسيس – عباسية – استاد القاهرة" 10 سيارات.
الخط الثانى "العباسية – صلاح سالم – يوسف عباس – استاد القاهرة" 5 أتوبيسات .
الخط الثالث "قسم الحدائق – حدائق القبة – الفنجرى – استاد القاهرة" 5 أتوبيسات .
الخط الرابع " دوران شبرا – الخلفاوى – منشية الجمل – حدائق القبة – الفنجرى- استاد القاهرة" 5 أتوبيسات .
الخط الخامس "ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – القصر العينى – السيدة عائشة – الاتوستراد – جامعة الأزهر - استاد القاهرة" 5 سيارات.
الخط السادس "السيدة عائشة – الاتوستراد – نادى السكة - استاد القاهرة" 5 أتوبيسات.
الخط السابع "النزهة الجديدة – الحجاز – شارع النزهة – السبع عمارات – ميدان الساعة – طريق النصر - استاد القاهرة" 5 أتوبيسات.
الخط الثامن " الاميرية – سراى القبة – روكسى – كلية بنات عين شمس – خضر التونى – شارع يوسف عباس - استاد القاهرة " 5 أتوبيسات.
الخط التاسع "شبرا الخيمة – مسطرد – المطرية – التجنيد – روكسى – الخليفة المأمون – الفنجرى – استاد القاهرة" 5 سيارات.
 
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوط ستعمل بجوار خطوط النقل العام وشركات النقل الجماعى التابعة للهيئة والتي تعبر بمحاور " طريق النصر – صلاح سالم – إسماعيل الفنجرى" المحيطة بإستاد القاهرة.

النقل العام

مباره الاهلى والهلال السوداني

ماتش الأهلي

ستاد القاهرة

مواصلات ستاد القاهرة



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