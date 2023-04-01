اليوم السابع
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تركيب 40وصلة مياه بالمجان للأسر الأكثر احتياجا فى قرى أبو حماد بالشرقية..صور

السبت، 01 أبريل 2023 12:13 م
تركيب 40وصلة مياه بالمجان للأسر الأكثر احتياجا فى قرى أبو حماد بالشرقية..صور تركيب وصلات المياه بالمجان للأسر الأكثر احتياجا
الشرقية- إيمان مهنى

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أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه تم الانتهاء من توصيل عدد 40 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقري مركز ومدينة أبو حماد.
 
وأوضح أنه جاء تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة وأحد المؤسسات الخيرية، لتوصيل مياه الشرب بالمجان لعدد 2000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه.
 
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 950 وصلة مياه للأسر المستحقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لافتا إلى أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى القدرات والهمم وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي .
تركيب وصلات المياه بالمجان للأسر الأكثر احتياجا (1)
تركيب وصلات المياه بالمجان للأسر الأكثر احتياجا (1)

تركيب وصلات المياه بالمجان للأسر الأكثر احتياجا (2)
تركيب وصلات المياه بالمجان للأسر الأكثر احتياجا (2)

تركيب وصلات المياه بالمجان للأسر الأكثر احتياجا (3)
تركيب وصلات المياه بالمجان للأسر الأكثر احتياجا (3)

 


الشرقية

وصلة مياه

شركة مياه الشرب بالشرقية

ابوحماد

اخبار مصر



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