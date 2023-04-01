تحقيقات النيابة: لصا الهواتف فى باب الشعرية نفذا جرائم بأسلوب النشل

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة أن العاطلين المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة باب الشعرية لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بسرقة هواتف محمولة بأسلوب النشل، وبإرشادهما تم ضبط كل الهواتف المستولى عليها بمسكنهما.

وكانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة المنيا، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، بتهمة سرقة متعلقات المواطنين.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها رجال المباحث، أن المتهمين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب النشل.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.