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باكستان تسجل أعلى معدل تضخم سنوى فى تاريخها بنسبة 35.37% على أساس سنوى

السبت، 01 أبريل 2023 04:23 م
باكستان تسجل أعلى معدل تضخم سنوى فى تاريخها بنسبة 35.37% على أساس سنوى باكستان
كتب محمد جمال

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قال مكتب الإحصاءات فى باكستان، السبت، إن تضخم أسعار المستهلكين فى البلاد قفز إلى نسبة قياسية فى مارس مسجلا 35.37% على أساس سنوى، فيما لقى ما لا يقل عن 16 شخصا حتفهم فى حوادث تدافع للحصول على مساعدات غذائية بحسب سكاى نيوز.
 
وأضاف المكتب أن معدل التضخم تجاوز النسبة المسجلة في فبراير وهي 31.5 بالمئة وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات والنقل بما يصل إلى 50 بالمئة على أساس سنوي.
 
وتجمع الآلاف في مراكز لتوزيع الدقيق (الطحين) في أنحاء مختلفة من البلاد بعضها ضمن برنامج تدعمه الحكومة لتخفيف تداعيات التضخم.
 
 
وقالت الشرطة ومسؤولون إن ما لا يقل عن 16 من بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال لقوا حتفهم في حوادث تدافع في هذه المراكز خلال الأيام القليلة الماضية. ووفقا للسجلات الرسمية، نُهبت الآلاف من أجولة الطحين من شاحنات ومراكز توزيع.
 
وذكر متحدث باسم مكتب الإحصاءات أن بيانات التضخم هى الأعلى على الإطلاق على أساس سنوي منذ بدء تسجيل بيانات التضخم الشهرية في السبعينيات.
 
وقال المكتب إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 3.72% فى مارس على أساس شهرى، بفعل ارتفاع أسعار الغذاء وزيت الطهي والكهرباء.

باكستان

التضخم

ارتفاع الأسعار

الحرب الروسية الأوكرانية



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