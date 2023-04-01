انطلاق الدورات الرمضانية بكفر الشيخ تحت شعار "الرياضة حياة"

كفر الشخ – محمد سليمان

انطلقت مباريات الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية فى نسختها الثالثة الدور التمهيدي فى كرة القدم بمحافظة كفر الشيخ، تحت شعار "الرياضة حياة" تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بمشاركة 30 ألف مشارك من جميع محافظات مصر خلال شهر رمضان المعظم .

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن التصفيات التمهيدية للدورة الرمضانية على مستوى إدارة شباب فوة جاءت بمشاركة 5 فرق بعدد 35 لاعب مشارك في الدورة وأسفرت المباراة الأولي بين مركزى شباب فوه و عربان عن فوز مركز شباب عربان 1/2 علي مركز شباب فوه والمباراة الثانية بين مركزى منية الأشراف، وسنديون وانتهت بفوز منية الأشراف بنتيجة 1/4، الدورة من تنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

تنطلق الدورة الرمضانية فى مرحلتها التمهيدية بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، وتنفيذ فريق عمل الإدارة، وفرق العمل بالإدارات الفرعية، كما تستمر التصفيات التمهيدية على مستوى المحافظة للمرحلة السنية من عمر 20 حتى 30 عاما، ويتأهل صاحب المركز الأول بالمحافظة إلى اللقاء القمى الأدوار النهائية للبطولة على مستوى الجمهورية، وتكون المرحلة النهائية خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم، وتقام المنافسات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.