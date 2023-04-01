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امتحانات الثانوية العامة 2023.. لجان متخصصة تفحص الأسئلة لتجنب أى أخطاء

السبت، 01 أبريل 2023 07:00 ص
امتحانات الثانوية العامة 2023.. لجان متخصصة تفحص الأسئلة لتجنب أى أخطاء طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك لجانا متخصصة لمراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، قبل طباعتها، لتجنب أي أخطاء سواء في الصياغة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، مشددة على أن الأسئلة ستكون خالية من أي أخطاء وستكون صياغتها واضحة دون لبس أو غموض.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.
 
وأشارت الوزارة إلى أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، أى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

التربية والتعليم

النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة

موعد إعلان النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة 2023

تصحيح الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة

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