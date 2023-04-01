اليوم.. انطلاق أولى القوافل العلاجية التابعة لـ"حياة كريمة" خلال أبريل بقرى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق اليوم السبت، أولى القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة خلال أبريل بقرى البحر الأحمر ، والتى تم تقليص عدد القوافل هذا الشهر إلى 4 قوافل بدلا من 8 تزامنا مع شهر رمضان الكريم.

وتبدأ أولى القوافل عملها اليوم وتقضى اليوم وغدا 1 و2 أبريل بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير، والتى تبعد عن المدينة من ناحية الشمال تقريبا 60 كيلو مترا، حيث يتم اجراء الكشف وصرف العلاج والفحوصات مجاناً.

وتنطلق القوافل بعد الانتهاء من الكشف على أهالى الحمروين إلى منطقة الأمل أيضا التابعة لمدينة القصير، حيث تقضى فيها يومى 3 و4 أبريل، ومن القصير إلى أن الحويطات بسفاجا يومى 5 و6 أبريل، ومن أن الحويطات إلى منطقة الأمل برأس غارب يومى 7 و8 أبريل، وبذلك يتم اختتام القوافل العلاجية الشهرية خلال أبريل.

وتقوم القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج والفحص المبكر عن الأمراض المزمنة، وكذلك الأشعة والتحاليل مجانا، وصرف العلاج مجانا، والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر.



