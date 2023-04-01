وجاء فى بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أنه فى العام الماضى، أصبح الرئيس بايدن أول رئيس أمريكى يعلن شهر أبريل شهرا وطنيا للتراث العربي الأمريكى ، تقديرا لمساهمات العرب الأمريكيين في الولايات المتحدة والتى هى قديمة قدم الدولة نفسها.



وتابع البيان إن الأمريكيين من أصل عربي عملوا على تطوير إنجازات الأمة في الدبلوماسية والعلوم والتكنولوجيا، وكذلك فى الفن والثقافة، وكان العرب الأمريكيون أيضا فى طليعة الكفاح من أجل الحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية.



وأضاف البيان "نحتفل بشهر التراث الوطني العربى الأمريكى من خلال الاحتفال بالثقافة والتراث الثرى للأمريكيين العرب وتكريم المساهمات في هذا البلد".