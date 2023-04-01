النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة مسن عثر عليه مقتولا داخل مسكنه فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة بسرعة إرسال التقرير الطبي للصفة التشريحية حول واقعة العثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته بدائرة قسم شرطة عين شمس، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وأمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بوفاة مسن في العقد السادس من عمره داخل شقته في عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين إصابة المجني عليه بضربات على الرأس بعد تعدى سيدة تعمل إخصائية علاج طبيعي أثناء إجراء جلسة له وقامت بسرقة مبالغ مالية من داخل شقته وفرت هاربة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإرسال تقرير الصفة التشريحية.