اليوم السابع
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السبت، 01 أبريل 2023 11:27 م
أكرم القصاص
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الناتو: المقاتلات الفنلندية تتدرب مع طائرات الحلف فوق سماء البلطيق

السبت، 01 أبريل 2023 11:00 م
الناتو: المقاتلات الفنلندية تتدرب مع طائرات الحلف فوق سماء البلطيق الناتو
أ ش أ

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أفاد حلف شمال الأطلسى (الناتو) بأن الطائرات المقاتلة الفنلندية وطائرات الحلفاء تدربت معًا فوق سماء البلطيق اليوم السبت.


وقال الحلف - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - "إنه بدعم من طائرات التزود بالوقود جوًا، تضمنت التدريبات أيضا ما يصل إلى 20 طائرة مقاتلة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإستونيا وهولندا حيث شحذوا قدرتهم على العمل بفعالية معًا".


يذكر أن أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرج، أعلن أمس الجمعة أن فنلندا سوف تنضم رسميًا إلى التحالف في الأيام القادمة.


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