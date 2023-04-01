المصريون حصلوا على 369 مليون جنيه تمويلات لتقسيط شراء موبايلات

كتب هانى الحوتى

منحت شركات التمويل الاستهلاكي ، المعروفة باسم شركات التقسيط، مبلغ 369.1 مليون جنيه تمويلات للعملاء ل شراء أجهزة محمول خلال عام 2022، بنسبة 1.24% من إجمالي التمويل الممنوح من الشركات وبلغ 29.8 مليار جنيه العام الماضي، وفقًا للتقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغ إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات بلغ 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ17 مليار جنيه تمويل استهلاكي ممنوح خلال عام 2021 محققًا معدل نمو بلغ 75.3%، ويعد التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

والمقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.

ويغطى التمويل الاستهلاكي، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.