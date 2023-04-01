المشدد 3 سنوات لمتهم بتهديد سيدة بنشر صورها على فيس بوك فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجنى عليه بنشر صور زوجته المجنى عليها الثانية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقابل مبالغ مالية، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى. تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدى على المجنى عليها بأن شل مقاومتها وضربها بمطواة مما أسفر عن إصابتها بعاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "م.ر" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليها "س.ع" بدائرة قسم ثان سوهاج.