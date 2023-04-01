اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة 1411 طفلا منذ بدء الحرب مع روسيا

السبت، 01 أبريل 2023 11:01 ص
المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة 1411 طفلا منذ بدء الحرب مع روسيا الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم السبت، مقتل 467 طفلا وإصابة 944 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وقال مكتب المدعي العام في بيان، إنه حتى اليوم الأول من أبريل، تأثر أكثر من 1411 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 467 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 944 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ448 حالة، وتليها خاركييف بـ275 حالة وفي كييف 127 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام، أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

 


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