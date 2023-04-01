القوات المسلحة تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

كتب زكى القاضى

نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وذلك بحضور عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف .

بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ شريف السيد إبراهيم، أعقبها كلمة الدكتور طارق عبد الحميد مدير عام بوزارة الأوقاف، أكد فيها أن جنود الجيش المصرى البواسل سطروا صفحة مشهودة فى العاشر من رمضان ستظل ذكرى ملهمة ومصدر عزة وفخر للمصريين وصنعوا بدمائهم وتضحياتهم إنجازاً يشهد به العالم أجمع، حيث إستطاع الجيش المصرى فى هذا الشهر الكريم أن يضرب أروع الأمثلة فى تحدى الصعاب وتخطى المعوقات لإيمانهم الراسخ بنصر الله .

كما ألقى اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقى مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أشار فيها إلى أن هذه الذكرى ستظل فى حياة المصريين مبعث إعتزاز وفخر بأبنائهم من رجال القوات المسلحة حيث تجلت عظمة هذا اليوم فى ترابط شعب مصر مع قواته المسلحة لتحقيق أعظم إنتصار للأمة فى تاريخها الحديث ، موضحاً أن المقاتل المصرى فى يوم العاشر من رمضان ضرب مثالاً وقدوة فى التضحية والفداء والثقة فى الذات واليقين من حول الله وتأييده، موجهاً التحية لأهالى سيناء الذين قدموا بوقوفهم مع القوات المسلحة وما قاموا به من تضحيات وبطولات نموذجاً وطنياً فريداً وقدوة للأجيال من بعدهم، وأختتمت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .