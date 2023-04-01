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القبض على شخصين ينصبان على المواطنين بالإسكندرية بأسلوب انتحال الصفة

السبت، 01 أبريل 2023 11:58 ص
القبض على شخصين ينصبان على المواطنين بالإسكندرية بأسلوب انتحال الصفة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالإسكندرية لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بقصد الاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد  الإستيلاء على أموالهم.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الإسكندرية بممارسة نشاط إجرامى، تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة موظفين بجهات حكومية بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد "على خلاف الحقيقة"، بقصد الاستيلاء على أموالهم.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وتم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد على نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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