وأعرب العاهل الأردني- خلال اتصال هاتفي، الجمعة- مع رئيس دولة الإمارات- عن تمنياته للشيوخ بالتوفيق في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في ظل قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان العاهل الأردني قد أكد، أمس، متانة ورساخة العلاقات بين الأردن والإمارات، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، مع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، هنأه خلاله بمناسبة تعيينه وليا للعهد في إمارة أبوظبي.

وأعرب الملك عبدالله الثاني عن تمنياته للشيخ خالد بن زايد بدوام التوفيق والسداد في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها العزيز، في ظل قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.