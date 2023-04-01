توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ، اليوم السبت، إلى العاصمة البحرينية المنامة فى زيارة قصيرة تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وأدى الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.
مشاركة
توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ، اليوم السبت، إلى العاصمة البحرينية المنامة فى زيارة قصيرة تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وأدى الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة