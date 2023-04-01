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توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ، اليوم السبت، إلى العاصمة البحرينية المنامة فى زيارة قصيرة تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.