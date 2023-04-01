ونقلت صحيفة كاثميريني اليونانية عن الشرطة القول إنه وقع انفجار بقنبلة يدوية الصنع عند مدخل مبنى سكني في ضاحية جليفادا الجنوبية، وتسبب في أضرار مادية جسيمة .



وبدأت الشرطة في التحقيق في الحادث لمعرفة الجاني، لكنها أشارت إلى أن العبوة البدائية تتكون من عبوتين غاز .



وتعرضت العاصمة اليونانية آثينا يوم 23 مارس الماضي لانفجار مدوي بعدما تم وضع عبوة حارقة في ساحة فى حى مينيدى، ما ألحق أضرارا بمنزل وسيارتين متوقفتين على مقربة منه.



وتأتى هذه الإنفجارات بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عن إجراء انتخابات مبكرة في مايو المقبل.