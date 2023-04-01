الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينياً بالبلدة القديمة في القدس

قالت الشرطة الإسرائيلية، إن أفرادها، قتلوا، الجمعة، فلسطينياً، في منطقة باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس، يشتبه بأنه خطف سلاحاً من شرطي إسرائيلي.
وأضافت الشرطة أنه لم تقع إصابات في صفوف قواتها.
وفي وقت سابق، الجمعة، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على شاب عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى، وأغلقت أبواب المسجد والقدس القديمة بزعم تعرض جنود لمحاولة سرقة سلاح.
وذكرت الوكالة، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى، وحاصرت الموجودين فيه.
الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينياً بالبلدة القديمة في القدسالسبت، 01 أبريل 2023 12:53 ص
الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
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قالت الشرطة الإسرائيلية، إن أفرادها، قتلوا، الجمعة، فلسطينياً، في منطقة باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس، يشتبه بأنه خطف سلاحاً من شرطي إسرائيلي.
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