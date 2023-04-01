اليوم السابع
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"الشراقوة عزموا القطر"..شباب أبوحماد يقدمون الإفطار لركاب القطار طوال رمضان

السبت، 01 أبريل 2023 07:36 م
"الشراقوة عزموا القطر"..شباب أبوحماد يقدمون الإفطار لركاب القطار طوال رمضان شباب أبوحماد يقدمون الإفطار لركاب القطار
الشرقية - إيمان مهنى

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يحرص مجموعة من الشباب فى مدينة أبوحماد، طوال شهر رمضان، طوال سنوات، على انتظار ركاب القطار الذي يتصادف مروره وقت أذان المغرب، لتوزيع وجبات بسيطة وبلح وعصير، لإفطار الصائمين.
 
ويقول أبوشامة محمد، إنه بدأ هذا العادة، قبل 23 سنة، ومستمر عليها هو والشباب من أهالي المدينة طوال الشهر، موضحا لـ"اليوم السابع"، أنه بمعاونة أهل الخير، يوفر طبقا، عبارة عن رغيف فينو وقطعة جبن وثلاث بلحات وفاكهة بحسب اليوم وزجاجة مياه صغيره.
 
وأكد أنه يوميا يأتي الشباب عقب صلاة العصر لتعبئة الوجبات وتغليفها، ثم الانتقال إلى رصيف القطار حيث يصطفون منتظرين وصوله و الذي يصل يوميا 6.14 لحظة الآذان واحيانا يتاخر، ومع ذلك يرفض المتطوعين  من الشباب مغادرة المحطة قبل افطار الركاب.
شباب أبوحماد يقدمون الأفطار لركاب القطار (1)
شباب أبوحماد يقدمون الأفطار لركاب القطار (1)

شباب أبوحماد يقدمون الأفطار لركاب القطار (2)
شباب أبوحماد يقدمون الأفطار لركاب القطار (2)

شباب أبوحماد يقدمون الأفطار لركاب القطار (3)
شباب أبوحماد يقدمون الأفطار لركاب القطار (3)

شباب أبوحماد يقدمون الأفطار لركاب القطار (4)
شباب أبوحماد يقدمون الأفطار لركاب القطار (4)

شباب أبوحماد يقدمون الأفطار لركاب القطار (5)
شباب أبوحماد يقدمون الأفطار لركاب القطار (5)

شباب أبوحماد يقدمون الأفطار لركاب القطار (6)
شباب أبوحماد يقدمون الأفطار لركاب القطار (6)

شباب أبوحماد يقدمون الأفطار لركاب القطار (7)
شباب أبوحماد يقدمون الأفطار لركاب القطار (7)

شباب أبوحماد يقدمون الأفطار لركاب القطار (8)
شباب أبوحماد يقدمون الأفطار لركاب القطار (8)

 


الشرقية

كرم الشراقوة

ابوحماد

الشراقوة عزموا القطر



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