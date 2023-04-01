السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية فى أوسيم بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بشقة سكنية في أوسيم، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخماده، قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بشقة سكنية، بمنطقة لعبة في بشتيل بأوسيم، تم الدفع بسيارات الإطفاء، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران دون إصابات، وقبل امتدادها للعقارات المجاورة.

استمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالشقة، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.