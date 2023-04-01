الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة ويلتقى مقاتلى قيادات مكافحة الإرهاب

كتب محمد الجالى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الارتكازات الأمنية بشرق القناة، كما التقى مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.



الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (1)



الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (2)



الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (3)



الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (4)



الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (5)



الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (6)



الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (7)