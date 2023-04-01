اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أبريل 2023 05:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة ويلتقى مقاتلى قيادات مكافحة الإرهاب

السبت، 01 أبريل 2023 03:59 م
الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة ويلتقى مقاتلى قيادات مكافحة الإرهاب الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الارتكازات الأمنية بشرق القناة، كما التقى مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.

 

الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (1)
الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (1)

 

الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (2)
الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (2)

 

الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (3)
الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (3)

 

الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (4)
الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (4)

 

الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (5)
الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (5)

 

الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (6)
الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (6)

 

الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (7)
الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (7)

 

الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (8)
الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (8)

 


الرئيس السيسي

شرق القناة

الارهاب

اخبار الرئيس السيسي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة