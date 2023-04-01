الرئيس السيسي: لن يسمح لأحد برفع السلاح ضد الدولة المصرية

رامى محيى الدين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الثمن الذى تم دفعه ثمن كبير جدا، وأي حد هيرفع السلاح خارج سلطان الدولة ستتم مجابهته بمنتهى القوة، حبيت أقول الكلمة دى، ولن يسمح لأحد أن يرفع السلاح، ولن يسمح بالسلاح إلا في يد الدولة.

وتزامنا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزيرالدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بتفقد الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق قناة السويس، لمكافحة الإرهاب وذلك للاطمئنان على الحالة المعنوية والأحوال المعيشية والإدراية للمقاتلين أثناء تنفيذهم مهامهم، وأثنى الرئيس السيسى على الاستعداد والجاهزية القتالية لعناصر القوات المسلحة، معربا عن تقديره لجهودهم وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.