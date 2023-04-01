الرئيس السيسي: الحرب على الإرهاب فى سيناء لا تقل عن حرب 6 أكتوبر

كتب إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما بُذل خلال السنوات الماضية ضخم جدا داخل الدولة المصرية، والأرقام المنفقة على كل ما شهدته الدولة المصرية كبير جدا.

أضاف الرئيس السيسي، في حديثه مع أبنائه من القوات المسلحة: "سيكون لنا احتفال كبير على أرض سيناء، في هذا المكان اللي ارتوى بدماء المصريين سواء كان من أبناء القوات المسلحة أو الشرطة أو أجهزة الدولة حتى من أبناء شعب مصر اللي في سيناء، ولما نيجي نحتفل بيه احتفال يليق بالتضحية".

وأكمل الرئيس السيسي: "القتال الذي تم على أرض سيناء ضد الإرهاب، لا يقل عن أي قتال قامت به مصر في معارك سابقة واللي اتعمل في الحرب دي لا يقل عن انتصار أكتوبر".

وأردف الرئيس السيسي: "هنشتغل أكتر في الفترة المقبلة، وده أمر مطلوب نشتغل عليه إلى جانب تلاحمنا مع بعضنا، وبكلم مواطنينا في سيناء سواء في الشمال أو الجنوب أو الوسط، إحنا تلاحمنا لابد أن يزيد مع أجهزة الدولة الموجودة".

وأكمل: "نحن نعرف الأعراف ونقدرها لدى شيوخ القبائل، وهنقدرها أكتر من كده، وده أمر مهم جدا، ودائما لقاءات شيوخ القبائل يكون لها تأثير إيجابي كبير حتى لو كانت المشاكل صعبة".