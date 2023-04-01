الرئيس السيسي: الأزمة التي نمر بها خلال الأيام الأخيرة ستنتهي

كتب أحمد عرفة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الارتكازات الأمنية بشرق القناة، حيث التقى عدد من مقاتلي وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وأكد الرئيس السيسى أن الأزمة التي نمر بها خلال الأيام الأخيرة ستنتهي.

وخلال اللقاء، استمع الرئيس السيسي، لعدد من الجنود، حيث وجه لهم عدد من النصائح، حيث سأل أحد الجنود في شرق القناة عن الشهادة الحاصل عليها ليرد الجندى أنه لا يمتلك شهادة.

وطالب الرئيس السيسى المجند بأن يحصل على الشهادة قبل أن يخرج من الجيش ووعد بأنه سيسأل عنه ويطمئن عليه.

كما سأل الرئيس السيسى أحد المجندين عن عمله ليرد بأن لديهم أرض زراعية وأنه يعمل مع والده في الأرض.