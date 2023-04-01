اليوم السابع
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الرئيس السيسى يلتقى مشايخ وعواقل سيناء في ذكرى انتصار 10 رمضان.. صور

السبت، 01 أبريل 2023 07:43 م
الرئيس السيسى يلتقى مشايخ وعواقل سيناء في ذكرى انتصار 10 رمضان.. صور الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشايخ وعواقل سيناء فى ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول  محمد فريد زكي  وزير الدفاع  والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب.

وذلك للإطمئان على الحالة المعنوية والمعيشية والإدارية للمقاتلين أثناء تنفيذهم مهامهم ، وأثنى الرئيس السيسي على الاستعداد والجاهزية القتالية لعناصر القوات المسلحة، معربا عن تقديره لجهودهم ، وتضحايتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

وعقب ذلك توجه الرئيس السيسي إلى مركز العمليات الدائم لقيادة  قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لمتابعة الحالة الأمنية ، واستمع لشرح مفصل تضمن عرض الخطط  والقرارات المنفذة لتحقيق المناخ الأمن بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بالتزامن مع عملية التنمية المتكاملة التي تقوم بها الدولة المصرية لشتى مناحي الحياة بسيناء.

كما التقى الرئيس السيسي، القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، والجيشيين الثاني والثالث الميدانيين ، وأشاد خلال اللقاء بالجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار بتلك الرقعة الغالية من أرض الوطن.

كما وجه الرئيس السيسي التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين  ضحوا بأنفسهم دفاعا عن تراب الوطن، مؤكدا أن الدولة لن تنسى شهدائها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء ، مشيرا إلى تقدير الشعب المصري العظيم لما حققه مقاتلوا القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، من بطولات للقضاء على الإرهاب وتطهير أراضي سيناء ، وعودة الحياة إلى طبيعتها لينعم أبناءها بالحياة الكريمة.

 

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الرئيس السيسى

القوات المسلحة

مكافحة الارهاب

شرق القناة



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