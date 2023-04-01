اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أبريل 2023 08:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة ويلتقى مقاتلى قوات شرق

السبت، 01 أبريل 2023 06:55 م
الرئيس السيسى يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة ويلتقى مقاتلى قوات شرق الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تزامنا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزيرالدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق قناة السويس، لمكافحة الإرهاب وذلك للاطمئنان على الحالة المعنوية والأحوال المعيشية والإدراية للمقاتلين أثناء تنفيذهم مهامهم، وأثنى الرئيس السيسى على الاستعداد والجاهزية القتالية لعناصر القوات المسلحة، معربا عن تقديره لجهودهم وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

 


السيسى

انتصارات العاشر من رمضان

اليوم السابع بلس

قوات شرق قناة السويس

عناصر القوات المسلحة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة