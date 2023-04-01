الرئيس السيسى: سلاح الدولة لا يوجه ضد الأخيار بل الأشرار

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن سيناء عادت كاملة لنا بعيدًا عن الأشرار الذين كانوا يتواجدون بها واستمرت الحرب لعشر سنوات.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال لقائه بالجنود ومشايخ سيناء، أن النجاح الأخير الذي تم تحقيقه والانتصار على الإرهاب جاء لأنه اجتمعت كل القلوب وعندما حدث ذلك كانت نتيجته كبيرة.

وأوضح الرئيس السيسى، أن سلاح الدولة موجه ضد الأشرار وليس ضد الأخيار، والدولة المصرية لها سلطان، والدول هي امتداد للشعب والشعب هو الذي يحكم البلد، وبالتالي مفيش حد تاني ممكن يقبل إن فيه سلاح يترفع مرة أخرى خارج هذا السلطان، وهذا سيتم مواجهته في أي حتة في مصر بشدة كبيرة.