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الرئيس السيسى: جميع اللقاءات التى جمعتنى بشيوخ القبائل بسيناء إيجابية

السبت، 01 أبريل 2023 08:02 م
الرئيس السيسى: جميع اللقاءات التى جمعتنى بشيوخ القبائل بسيناء إيجابية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن جميع اللقاءات التي جمعته بشيوخ القبائل بسيناء كانت لقاءات إيجابية للغاية، مؤكدا التزامه وعهده مع أهالي سيناء ببذل المزيد والمزيد من الجهود لتنمية سيناء تنمية شاملة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال لقائه بالجنود ومشايخ سيناء:" الثمن الذي تم دفعه كبير جدًا، والثمن الذي دفع في هذه الحرب كبير، والدم الذي سال هنا  والأرواح التي سقطت حتى نستعيد مكانة سيناء، ثمن كبير".

وتابع الرئيس السيسى :"لن ننسى الثمن الكبير الذي دفع من أرواح ودماء شهدائنا والمصابين الذين سقطوا فى الحرب من أجل الاستقرار والأمن والأمان لكل مصر وسيناء".

 


الرئيس السيسى

الجنود

مصر

شرق القناه

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