وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ​إيجور كوناشينكوف - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك بلغت 50 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر D-30، و100 جندي أوكراني في محور كراسني - ليمانسك وتدمير مدفع هاوتزر من طراز D-30.



وأضاف أنه تم تصفية ما يصل إلى 110 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين على محور دونيتسك، وتدمير مركبة قتالية MLRS "غراد"، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع Akatsia وGvozdika، وفي محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه بلغت خسائر القوات الأوكرانية 50 جنديا أوكرانيا وتم تدمير مدفع هاوتزر D-20 وغيره من الآليات والعتاد العسكري الأوكراني ، ومقتل ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا في محور خيرسون، وتدمير مدفع هاوتزر D-30 وغيره.



وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة ميغ 29 ومروحية من طراز Mi-8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في دونيتسك، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 127 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة خاركوف، فيما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 قذائف MLRS ودمرت 5 مسيرات أوكرانية.