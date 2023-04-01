الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 8 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف مقابل أرباح متفق عليها "على خلاف الحقيقة".

وتبين أنه استولى على أموالهم وامتنع عن إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (8 مليون جنيه).