اليوم السابع
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الداخلية تضبط "مستريحة المفروشات" فى سوهاج.. تفاصيل

السبت، 01 أبريل 2023 11:54 ص
الداخلية تضبط "مستريحة المفروشات" فى سوهاج.. تفاصيل قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من إحدى السيدات لتلقيها مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المفروشات، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
 
بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين ممارسة المذكورة نشاطاً احتيالياً على النحو المُشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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