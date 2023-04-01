الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية فى الطالبية دون إصابات

كتب بهجت أبو ضيف

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اندلع بشقة في الطالبية، ولم يسفر الحريق عن مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا باشتعال حريق بشقة سكنية، في منطقة المريوطية بالطالبية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اندلع بشقة في عقار، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

أجرى رجال المباحث معاينة للشقة لحصر الخسائر والتلفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.