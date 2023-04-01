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"التموين" تبدأ اليوم صرف الدفعة الثامنة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية

السبت، 01 أبريل 2023 03:00 ص
"التموين" تبدأ اليوم صرف الدفعة الثامنة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية بطاقات التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت فى صرف الدفعة الثامنة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريا، ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيو 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب أيضا السلع التموينية التى تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

ومدت وزارة  وزارة التموين والتجارة الداخلية، منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بجميع السلع الغذائية استعدادا لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية أول الشهر المقبل، ضمن مقررات شهر أبريل  حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن، كما يتم طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق من 20 إلى 25%.

واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطى استراتيجى من كافة السلع الغذائية. 


التموين

الدعم الاستثنائي للاسر الاولى بالرعاية

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زيادة دعم التموين

اليوم السابع بلس



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