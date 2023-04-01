اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاستخبارات العراقية: القبض على إرهابيين اثنين في صلاح الدين وميسان

السبت، 01 أبريل 2023 02:01 م
الاستخبارات العراقية: القبض على إرهابيين اثنين في صلاح الدين وميسان القوات العراقيه
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم السبت، القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي صلاح الدين وميسان.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إنه خلال عمليتين منفصلتين وبناء على معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعبة قيادة عمليات ميسان والفرقة 14 التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية تم نصب كمينين محكمين في منطقة الجمشة وناحية الزاب وعلى أثرهما ألقي القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الشرقاط و ناحية العزير".

وأضاف البيان أنه تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ كل الإجراءات حيالهما.

 


الاستخبارات العراقية

العراق

إرهاب

صلاح الدين



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