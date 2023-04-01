اليوم السابع
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اعرف ازاى تسترد مضبوطات إشغالات الطريق فى الجيزة.. الاسترجاع خلال 15 يومًا

السبت، 01 أبريل 2023 08:00 ص
اعرف ازاى تسترد مضبوطات إشغالات الطريق فى الجيزة.. الاسترجاع خلال 15 يومًا حملة إشغالات
كتبت – مرام محمد

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تكثف محافظة الجيزة حملاتها اليومية المفاجئة على الشوارع لمنع ومحاصرة الزحف العشوائي لمخالفات الأكشاك من الإشغالات وتعديات المحلات والمطاعم والمقاهي والباعة الجائلين، وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للأحياء والتصدي لأى مخالفات غير قانونية بالشوارع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتتيح الوحدات المحلية بالمحافظة خدمة استرداد المضبوطات المصادرة على مدار 15 يوما، وهي المدة التي يسمح خلالها للمواطن استرداد المضبوطات الخاصة به بعد سداد الرسوم المقررة واتباع الإجراءات في هذا الشأن

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات استرداد الباعة وأصحاب المحال لمضبوطات حملات الإشغالات.

1- يتقدم صاحب المضبوطات بطلب إلى الحي بشأن التعلقات التي تم التحفظ عليها بمخازن الحي عن طريق شرطة المرافق، وتحديد الآتي:

- المضبوطات التي تم التحفظ عليها بمخازن الوحدة المحلية.

- موعد ومكان الحملة التي تم ضبط الإشغالات بها.

- المضبوطات الخاصة.

2- إحضار صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

3- إحضار صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع عليها.

4- إحضار إيصال دال على سداد الرسوم المطلوبة.

5- إحضار ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

6- سداد رسم النظر وضعف رسم الإشغال، بالإضافة للمصروفات الإدارية المحددة من قبل الحي.


اشغالات

حملة اشغالات

اشغالات الباعة الجائلين

الباعة الجائلين



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