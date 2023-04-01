اعترافات ربع دستة أشرار سقطوا بكوكتيل مخدرات فى القاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين تم ضبطهم، وبحوزتهم مواد مخدرة، أمام رجال المباحث عقب القبض عليهم في التجمع الأول، بالاتجار بالمضبوطات، وترويجها بين عملائهم، مستخدمين سيارة ملاكي في التنقل بين زبائنهم، وتوصيل المواد المخدرة لهم.

وأضاف المتهمون أنهم يتاجرون بعدة أنواع من المواد المخدرة، منها الهيروين، والبودر، والأقراص المخدرة، بالإضافة إلى تصنيعها باستخدام مخدر الكيتامين، وإعدادها بمسكن أحدهم، تمهيدا لترويجها. واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالأقراص والمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم مستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم"، وبحوزتهم (كمية من الأقراص المخدرة "جميعها تؤثر على الحالة النفسية والعصبية ومجهولة المصدر" - كمية من مسحوق الهيروين المخدر - كمية لمخدر البودر - زجاجة من سائل الكيتامين المخدر - قطعة معدنية تستخدم لطحن المواد المخدرة - سلاح أبيض - ميزان حساس - 3 هواتف محمولة – أرجيلة زجاجية صغيرة الحجم تستخدم فى تعاطى المواد المخدرة)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.