اعترافات المتهمين بتهديد منظم حفلات وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمان بتهديد منظم حفلات وسرقته، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، عقب ضبطهما في القاهرة، بأنهما ارتكبا الواقعة بتحريض من سائق مقيم بمحافظة الجيزة، بسبب خلافات مالية بينهما.

وأضافا أنهما استدرجا المجني عليه بحجة تنظيم وتصوير حفل زفاف، وانتهزا فرصة مرورهما بمنطقة خالية من المارة، مستقلين سيارة بصحبة المجني عليه، وهدداه، واستوليا منه على مبلغ مالي، وأجبراه على توقيع إيصالات أمانة بتحريض من السائق.

وبمواجهة السائق المتهم عقب ضبطه، اعترف أنه وضع مخططا للانتقام من المجني عليه، لاقتراضه منه مبلغ مالي، ورفضه إعادته له، فاتفق مع المتهمين على استدراجه، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، لابتزازه بها، ودفعه لإعادة نقوده.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، وعقب التحقيق معهم، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (مُنظم أفراح وحفلات - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية) بسابقة تواصل أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" معه من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بدعوى تصوير حفل زفاف بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وإتفق معه على إرسال سيارة لإصطحابه من محل سكنه إلى الفيلا محل إقامه الحفل ولدى استقلاله السيارة تبين أن بداخلها شخصين، وأثناء سيرهم بطريق السويس بدائرة القسم فوجئ بقيامهما بالتوقف بالسيارة وإشهار سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزة أحدهما والإستيلاء منه على مبلغ مالى وإجباره على توقيع عدد (2) إيصال أمانه وعقب ذلك قاما بإطلاق سراحه .

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المُشار إليها، وبمواجهته أقر بوجود خلافات مالية بينهما واقتراض المجنى عليه مبلغ مالى منه ولم يقم برده فقام بالاستعانة بـ (شخصين) وتمكنا من إستدراج المجنى عليه وارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه حيث أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة كما تم بإرشادهما ضبط (السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة – جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - والإيصالين المشار إليهما)، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.