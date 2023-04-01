احذر.. مرض السكري يزيد خطر الإصابة بـ 7 أمراض منها القلب والكلى

كتبت ميرفت رشاد



بعض الطرق التي يزيد بها مرض السكري من خطر الإصابة بأمراض أخرى: مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر على طريقة معالجة الجسم للجلوكوز ، وهو نوع من السكر هو مصدرنا الرئيسي للطاقة، يحدث مرض السكري عندما لا يستطيع الجسم إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل صحيح ، وهو هرمون ينظم مستويات الجلوكوز في الدم، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى مجموعة من المضاعفات التي يمكن أن تؤثر على أعضاء مختلفة في الجسم ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

1. أمراض القلب والأوعية الدموية

مرض السكري هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسمنة - وكلها يمكن أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية وتزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وغيرها من المشاكل المتعلقة بالقلب في الواقع، الأشخاص المصابون بالسكري أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمرتين إلى أربع مرات مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالسكري.



2. مرض الكلى

يمكن أن يتلف مرض السكري الكلى، مما يؤدي إلى حالة تسمى اعتلال الكلية السكري، يحدث هذا عندما تتسبب مستويات الجلوكوز المرتفعة في الدم في تلف الأوعية الدموية الدقيقة في الكلى ، مما يؤدي إلى تدهور وظائف الكلى، إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن يتطور اعتلال الكلية السكري إلى المرحلة النهائية من مرض الكلى، والذي يتطلب غسيل الكلى أو زرع الكلى.



3. أمراض العيون

يمكن أن يؤثر مرض السكري أيضًا على العينين ، مما يؤدي إلى حالة تسمى اعتلال الشبكية السكري، يحدث هذا عندما تتسبب مستويات الجلوكوز المرتفعة في تلف الأوعية الدموية في شبكية العين ، وهي جزء العين الذي يستشعر الضوء، يمكن أن يسبب اعتلال الشبكية السكري ضبابية في الرؤية ، ونقاط عمياء ، وحتى العمى إذا تُرك دون علاج.



4. الاعتلال العصبي يمكن أن يتسبب مرض السكري في تلف الأعصاب في الجسم ، مما يؤدي إلى حالة تسمى اعتلال الأعصاب، يمكن أن يسبب الاعتلال العصبي مجموعة من الأعراض، بما في ذلك التنميل والوخز والألم في القدمين واليدين، في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي الاعتلال العصبي إلى فقدان الإحساس في القدمين واليدين، مما يجعل من الصعب اكتشاف الإصابات أو العدوى.



5. الالتهابات

الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ، حيث يمكن أن تؤدي مستويات الجلوكوز المرتفعة إلى إضعاف جهاز المناعة، تشمل العدوى التي تصيب عادةً مرضى السكري التهابات المسالك البولية والتهابات الجلد والالتهابات الفطرية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات العدوى ، مثل تعفن الدم ، وهي حالة تهدد الحياة.



6. مرض الزهايمر هناك أدلة متزايدة على أن مرض السكري قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ، وهي حالة تسبب الخرف وتؤثر على الذاكرة والتفكير والسلوك، تشير بعض الدراسات إلى أن ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم يمكن أن يتلف الدماغ ويساهم في تطور مرض الزهايمر.



7. السرطان هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن مرض السكري قد يزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان ، مثل سرطان الكبد وسرطان البنكرياس، قد يكون هذا بسبب حقيقة أن مستويات الجلوكوز العالية يمكن أن تعزز نمو الخلايا السرطانية.

في حين أن مرض السكري يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى ، فمن المهم ملاحظة أنه ليس كل شخص مصاب بمرض السكري سيصاب بمضاعفات، يمكن أن تساعد الإدارة السليمة لمرض السكري ، بما في ذلك المراقبة الدقيقة لمستويات الجلوكوز في الدم ، في تقليل مخاطر حدوث مضاعفات.