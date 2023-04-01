إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على صحراوي بنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

أصيب 7 أشخاص، اليوم السبت فى حادث تصادم سيارتى نقل بالطريق الصحراوى الشرقى القديم أمام نفق سنور بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتى نقل الصحراوى الشرقى القديم أمام نفق سنور بدائرة المحافظة وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة كلا من حسن جمال عبد الرازق 23 سنة، مقيم بمركز ببا سائق، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقرى حسن هاشم حسن 19 سنة، مقيم بقرية غياضة عامل مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد أنور سيد 17 سنة، مقيم بمركز ببا، عامل، مصاباً بجرح قطعى بالرأس حوالى 5 سم محمد سعودى حسن 28 سنة مقيم بقرية غياضة مصاباً بكدمه شديده بالظهر، ونادر على إبراهيم 24 سنة، وخالد طه عبد العظيم 43 سنة، ومحمد طه عبد العظيم 25 سنة مصابين بسحجات وكدمات بالجسم ومقيمين بقرية غياضة.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.