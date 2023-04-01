اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بقنا

السبت، 01 أبريل 2023 12:20 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا ـ صابر سعيد

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أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مركز قفط، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي بمركز قفط، ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى المستشفى، والتي تنوعت إصاباتهم ما كسور وسجحات وكدمات.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قفط التعليمي.
 
 
 

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