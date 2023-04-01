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إصابة 3 جنود إسرائيليين فى عملية دهس شمالى الخليل

السبت، 01 أبريل 2023 08:11 م
إصابة 3 جنود إسرائيليين فى عملية دهس شمالى الخليل الشرطة الإسرائيلية
كتب محمد جمال

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أفاد شبكة سكاى نيوز إصابة 3 أشخاص فى عملية دهس وقعت قرب بلدة بيت أمر شمالى الخليل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلى مقتل منفذ العملية.
 
وأكدت أن الحادث خلف 3 مصابين، وذكرت مصادر طبية أن شخصين حالتهما خطيرة، إلى جانب إصابة متوسطة.
 
وأشار مراسلنا إلى أن المصابين فى حادث الدهس هم جنود فى الجيش الإسرائيلى.
 
وكشف الجيش الإسرائيلى أنه "تمت تصفية المنفذ بالرصاص".
 
وحسب ما ذكرت تقارير محلية، فإن سيارة دهست عددا من الجنود أمام محل لبيع الخضار عند مدخل بيت أمر، وعلى الفور أطلق جنود الرصاص باتجاه السيارة، وأصابوا سائقها.

الاحتلال الإسرائيلى

الخليل

فلسطين

الجيش الإسرائيلى



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