إصابة شاب صدمته سيارة مسرعة بمنطقة المهندسين فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شاب نتيجة اصطدام سيارة مسرعة به بمنطقة المهندسين في الجيزة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اصطدام سيارة بأحد الأشخاص، بمنطقة المهندسين، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي مسرعة اصطدمت بشاب، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.