اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أبريل 2023 03:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شاب صدمته سيارة مسرعة بمنطقة المهندسين فى الجيزة

السبت، 01 أبريل 2023 02:19 م
إصابة شاب صدمته سيارة مسرعة بمنطقة المهندسين فى الجيزة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شاب نتيجة اصطدام سيارة مسرعة به بمنطقة المهندسين في الجيزة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اصطدام سيارة بأحد الأشخاص، بمنطقة المهندسين، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي مسرعة اصطدمت بشاب، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


إصابة شاب

حادث سيارة

حادث تصادم

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة