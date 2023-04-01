أخبار مصر.. الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تفقد الرئيس السيسي الارتكازات الأمنية بشرق القناة، كما التقى مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة ويلتقى مقاتلى قيادات مكافحة الإرهاب
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الارتكازات الأمنية بشرق القناة، كما التقى مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.
الرئيس السيسي يوقع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
رئيس الوزراء يتابع موقف إتاحة التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات التنموية
الحكومة تنفى تقديم موعد امتحانات الترم الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل المقبل بدلاً من شهر مايو 2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل المقبل بدلاً من شهر مايو 2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستعقد في موعدها المحدد وفقاً للكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، دون أن يطرأ عليها أي تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ في 6 مايو 2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
القوات المسلحة تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وذلك بحضور عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف .
مباحثات مصرية سورية موسعة على مستوى وزيرى الخارجية.. صور
مستشار وزير التموين: السعر العادل للذهب عيار 21 هو 1900 جنيه وسينخفض قريبا
أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن أسعار الذهب في الأسواق مبالغ فيها حاليا ولا تعبر عن السعر العادل ،حيث أن هناك عدم استقرار في أسعار المعدن الثمين في الوقت الحالي، مؤكدا ان السعر العادل لجرام الذهب عيار 21 حاليا هو المفترض 1900 جنيه ،ناصحا المواطنين بالتريث في شراء الذهب خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأسعار، متوقعًا حدوث هدوء نسبي وتراجع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
"الصناعة": 60 مستثمرا يحصلون على 113 وحدة صناعية بالفيوم الجديدة
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